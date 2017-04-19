عرض سعودي لمهاجم الأهلي في الصيف

نجم الأهلي يتلقى عرضاً من أندية السعودية

دخل المهاجم الغاني جون أنطوي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة والمعار إليه من النادي الأهلي في قائمة اهتمامات أحد أندية الدوري السعودي.

وتلقى جون أنطوي عرضا من أحد الأندية السعودية الكبيرة بدوري جميل للمحترفين من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

أنطوي يفكر في العودة للدوري السعودي

ويدرس المهاجم الغاني العرض السعودي بقوة، خاصة في ظل رفضه للعودة للنادي الأهلي، حيث يدرس بقوة العودة للعب في السعودية.

وكان جون أنطوي قد خاض تجربة احترافية في الدوري السعودي ف يالموسم قبل الماضي من بوابة فريق الشباب، ولكن لم يكلل لها النجاح، ليعود اللاعب للدوري المصري من بوابة الأهلي.

ويلعب أنطوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري في صفوف فريق مصر المقاصة، حيث تألق اللاعب بقوة مع الفريق الفيومي واستعاد بريقه من جديد.