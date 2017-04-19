ستانلي يصدم قطبي الكرة المصرية

ستانلي يستقر على الرحيل عن الدوري المصري

استقر المهاجم النيجيري ستانلي أوهايتشي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إليه من صفوف نادي وادي دجلة، على الرحيل عن الدوري المصري نهائياً بنهاية الموسم.

وأبلغ ستانلي وكيل أعماله برغبته في خوض تجربة الإحتراف في أوروبا أو الدوريات الخليجية في الموسم المقبل، مطالبا إياه بمناقشة العروض المقدمة لضمه.

ستانلي يرغب في الإحتراف بأوروبا أو الخليج

وينوي ستانلي رفض الاستمرار في صفوف نادي الزمالك في ظل المشاكل التي يعاني منها النادي، إضافة لعدم الإنتقال للنادي الأهلي، خوفاً من عدم مشاركته أساسياً في ظل كثرة النجوم في المارد الأحمر.

ويدرس وكيل اللاعب عدة عروض أوروبية وأخرى خليجية من أندية الدوري السعودي والإماراتي والقطري لضم اللاعب النيجيري.

ويلعب ستانلي على سبيل الإعارة في صفوف الزمالك لمدة موسم، مع خيار بند الشراء النهائي مقابل مليون ونصف المليون دولار.