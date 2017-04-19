صدام ناري بين طاهر والبدري بسبب مهاجم الأهلي

طاهر يرفض رغبة البدري في الإطاحة بمتعب

تسبب عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إشعال نار الفتنة بين محمود رئيس النادي وحسام البدري المدير الفني للفريق الأول.

ويرفض محمود طاهر رئيس الأهلي رغبة حسام البدري في عدم تفعيل العقد الجديد الذي وقعه عماد متعب مع المارد الأحمر.

متعب يشعل نار الفتنة بين طاهر والبدري

وتمسك طاهر بتفعيل تمديد عقد قناص الأحمر واستمراره في صفوف الفريق، حيث يرفض رئيس القلعة الحمراء رحيل اللاعب، خاصة أنه أحد النجوم الكبار ذو التاريخ العريض مع الأحمر.

ويأتي تمسك طاهر بالإبقاء على عماد متعب لأسباب إنتخابية، حيث ينوي خوض انتخابات إدارة النادي المقبلة، لذلك يرغب في الحفاظ على كتيبة النجوم الكبار والتاريخيين للنادي.