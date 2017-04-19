بالفيديو .. مشادة وخناقة بين لاعبي الإسماعيلي ومحمود عاشور بعد نهاية المباراة

مشادة وخناقة بين لاعبي الإسماعيلي ومحمود عاشور بعد نهاية المباراة
نشبت مشادة حادة بين لاعبي فريق الكرة الاول بنادي الاسماعيلي والحكم محمد فاروق عقب انتهاء مباراتهم مع فريق سموحة والتي أقيمت اليوم علي استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الاسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وتعادل الفريقان في تلك المباراة بهدفين لمثليهما حيث احرز الاهداف للدراويش اللاعب ابراهيم حسن بعد 8 دقائق من صافرة البداية،بينما سجل الهدف الثاني لهم الكولومبي دييجو كالديرون في الدقيقة 48.
واحرز أهداف الفريق السكندري البوركيني باتريك مالو في الدقيقة 59،بينما سجل الهدف الثاني اللاعب محمود عبدالعزيز في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.
وخرج عاشور من الملعب في حراسة الشرطة.
النادي الإسماعيلي هو نادي كرة قدم مصري، تأسس عام 1924، في الإسماعيلية، بمصر. يشارك في الدوري المصري الممتاز. ملعب الفريق هو ملعب الإسماعيلية الذي يسع 35،000 متفرج.
استطاع النادي الوصول لدوري أبطال أفريقيا 5 مرات. عام 1969 حينما فاز بها وكان الفريق المصرى الاول الذى فاز بها ، وفي عامي 1970 و1992 حينما خرج من الدوري نصف النهائي، وفي عام 2003 حين انهزم في المباراة النهائية، كما أستطاع الفوز بالدوري العام المصري 3 مرات وكاس مصر مرتين، و يشتهر الاسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر و برازيل أفريقيا.
مصدر المعلومة : ويكبيديا
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