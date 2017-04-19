بالفيديو .. مشادة وخناقة بين لاعبي الإسماعيلي ومحمود عاشور بعد نهاية المباراة

مشادة وخناقة بين لاعبي الإسماعيلي ومحمود عاشور بعد نهاية المباراة



نشبت مشادة حادة بين لاعبي فريق الكرة الاول بنادي الاسماعيلي والحكم محمد فاروق عقب انتهاء مباراتهم مع فريق سموحة والتي أقيمت اليوم علي استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الاسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الفريقان في تلك المباراة بهدفين لمثليهما حيث احرز الاهداف للدراويش اللاعب ابراهيم حسن بعد 8 دقائق من صافرة البداية،بينما سجل الهدف الثاني لهم الكولومبي دييجو كالديرون في الدقيقة 48.