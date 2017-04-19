صالح جمعة يتلقى عرضاً إماراتياً للرحيل عن الأهلي

عرض إماراتي لضم نجم الأهلي

تلقى صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضاً من أحد أندية الدوري الإماراتي من أجل التعاقد معه خلال الموسم المقبل.

ويسعى نادي الشارقة الإماراتي للحصول على خدمات صانع ألعاب الأهلي صالح جمعة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

بيسيرو يرغب فض ضم صالح جمعة للشارقة الإماراتي

وجاء العرض الإماراتي لصالح جمعة بطلب من المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي يتولى تدريب الفريق الإماراتي.

يرغب بيسيرو في ضم اللاعب لصفوف الشارقة لإيمانه بإمكانياته الكبيرة، حيث أشرف على تدريبه حينما كان مدرباً للمارد الأحمر الموسم الماضي.