ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش

باسم مرسي يقود الزمالك لاسقاط الجيش

قاد باسم مرسي فريقه نادي الزمالك لاستعادة بريقه والعودة لسكة الإنتصارات على حساب فريق طلائع الجيش بالدوري الممتاز بثلاثة أهداف نظيفة.

وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه لاعبه باسم مرسي من ضربة جزاء في الدقيقة 27، بعد عرقلة أيمن حفني داخل منطقة الجزاء.

الزمالك يضرب طلائع الجيش بثلاثية

وفي الشوط الثاني، واصل باسم مرسي تألقه وأحرز الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 67، ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك3 – 0.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده لـ43 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 35 نقط في المركز السادس.