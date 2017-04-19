بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأربعاء 19-4-2017 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأربعاء

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة مرة أخرى في مسابقة الدوري الممتاز وذلك عندما يواجه نظيره طلائع الجيش اليوم الأربعاء 19-4-2017.

ويحتضن ستاد “بتروسبورت” مباراة الزمالك وطلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلا المركز الخامس برصيد 40 نقطة ، بينما يخوض طلائع الجيش هذا اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 35 نقطة.

الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر

ويخوض الزمالك هذه المباراة بعد أيام من الأزمة التي نشبت في الفترة الأخيرة بعدم حضوره مواجهته أمام مصر المقاصة بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل المباراة ، لتعلن لجنة المسابقات فوز مصر المقاصة 2-0 وخصم ثلاث نقاط من الزمالك نهاية الموسم.

وسيسعى البرتغالي إيناسيو لقيادة فريقه لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ، خاصة وأنه خسر في المباراة الأولى له كمدير فني للفريق بعد الخسارة أمام إنبي بهدفين دون مقابل.

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واختار إيناسيو 19 لاعبا لهذه المباراة حيث يعول على باسم مرسي وستانلي في خط الهجوم لتحقيق الفوز واستعادة الفريق نغمة الانتصارات مجددا.

بينما يأمل طلائع الجيش في استغلال تعثر الزمالك وتحقيق الفوز للاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.