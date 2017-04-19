بالفيديو.. الأهلي يهزم تليفونات بني سويف وديا بثلاثية

الأهلي يحقق فوزا وديا على تليفونات بني سويف بثلاثية

حقق الأهلي فوزا وديا على تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

افتتح صالح جمعة أهداف النادي الأهلي في الدقيقة 23 محرزا الهدف الأول من ركلة جزاء ، وأضاف عمرو جمال الهدف الثاني للمارد الأحمر بعدما تلقى تمريرة حريرية من جمعة الذي راوغ حارس التليفونات ووضع الكرة للغزال الذي أضاف الثنائية لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح الأهلي.

وفي الشوط الثاني ، قلص تليفونات بني سويف النتجية محرزا الهدف الأول بعد خطأ من الحارس مسعد عوض ، وعز معاذ الحناوي من تقدم المارد الأحمر مسجلا الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت المباراة مشاركة العديد من لاعبي الفريق الأحمر حيث دفع البدري بالبدلاء بجانب بعض لاعبي الشباب.