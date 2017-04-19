ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس

برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا

ودع فريق برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله السلبي مع نظيره يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وفشل برشلونة في تعويض هزيمته في مباراة الذهاب، حيث سقط في فخ التعادل السلبي في لقاء الإياب بالكامب نو مساء اليوم الأربعاء.

وحاول برشلونة زيارة شباك العملاق بوفون طوال الـ90 دقيقة، حيث أتيحت عدة فرص حقيقية لميسي ونيمار من أجل إحراز الأهداف في مرمى فريق السيد العجوز، إلا أن بوفون وخط دفاعه وقف بالمرصاد لهجمات الكتالونيين.

وكان برشلونة قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت في إيطاليا على ملعب يوفنتوس أرينا بثلاثة أهداف نظيفة.

يوفنتوس يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وانضم يوفنتوس وموناكو إلى ركب المتأهلين في المربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا، حيث سبقهما كل من ريال مدريد وأتليتكو مدريد.