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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم الأربعاء 19-4-2017 في دوري أبطال أوروبا

كتب علي نيوي
- 19 أبريل، 2017 5:35 م
20,218
يوفتوس وبرشلونة

بث مباشر مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم الأربعاء

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم المواجهة القوية التي ستجمع بين برشلونة ويوفنتوس اليوم الأربعاء 19-4-2017.

ويحتضن ملعب “الكامب نو” مواجهة برشلونة ويوفنتوس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ويوفنتوس في تمام الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل برشلونة هذه المباراة متأخرا بفارق 3 أهداف بعد الخسارة في مباراة الذهاب على ملعب يوفنتوس أرينا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسيخوض برشلونة هذه المباراة مكتمل الصفوف بعد تعافي الأرجنتيني ماسكيرانو من الإصابة التي لحقت به مؤخرا ، بعدما أعلن إنريكي جاهزيته للمباراة.

Football Soccer - Juventus v FC Barcelona - UEFA Champions League Quarter Final First Leg - Juventus Stadium, Turin, Italy - 11/4/17 Juventus' Paulo Dybala celebrates scoring their first goal with team mates as Barcelona's Javier Mascherano and Andres Iniesta look dejected Reuters / Alessandro Bianchi Livepic

برشلونة ويوفنتوس بث مباشر

ويدرك أبناء المدرب الإسباني لويس إنريكي أن مهمته لن تكون سهلة خاصة وأوه يواجه فريق في غاية القوة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبي.

ويعول إنريكي في مباراة على الثلاثي المرعب ميسي وسواريز ونيمار ، لفك طلاسم دفاع اليوفي ولتكرار الريمونتادا الرائعة التي حققها الفريق أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر من البطولة.

يوتيوب يالا شوت مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم 19-4-2017

أما فريق السيدة العجوز فيتطلع لتأكيد تفوقه على برشلونة التأهل للدور نصف النهائي خاصة وأنه يمتلك أفضلية مباراة الذهاب.

وحذر الإيطالي ماسيمليانو أليجيري المدير الفني للفريق لاعبيه من التهاون قبل هذه المباراة ، ووضع ما حدث أمام باريس سان جيرمان عبرة أمامهم.

ويعول فريق السيدة العجوز في مباراة اليوم على كوكبة من اللاعبين الرائعين وفي مقدمتهم الأرجنتيين باولو ديبالا وجونزالو هيجوايين والحارس المخضرم بوفون.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس

تنقل قناة بين سبورتس مباراة برشلونة ويوفنتوس في تمام الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقين القاهرة – التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

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