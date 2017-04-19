تشكيل الأهلي في ودية تليفونات بني سويف

عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام تليفونات بني سويف

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه تليفونات بني سويف في المباراة الودية التي يخوضها الفريق الأحمر لمنح فرصة المشاركة للاعبين البدلاء.

وكان البدري قد قرر خوض المباراة باللاعبين البدلاء ، فيما أدى الأساسيون تدريبات خاصة بداية اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – صبري رحيل – حسين السيد

خط الوسط : أكرم توفيق – كريم نيدفيد – صالح جمعة – أحمد حمودي – عمرو بركات

خط الهجوم : عمرو جمال.