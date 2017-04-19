عاشور ينفعل على سليمان في مران الأهلي

عاشور ينفعل على سليمان

انفعل حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على زميله وليد سليمان خلال تدريبات الفريق التي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة؟

ويأتي انفعال عاشور بسبب تدخل وليد العنيف عليه خلال التقسيمة التي أقيمت قبل نهاية التدريبات الجماعية لأساسيو الأهلي.

وعقب نهاية المران توجه سليمان إلى عاشور واعتذر له على تدخله العنيف ليقبل لاعب الوسط اعتذاره.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.