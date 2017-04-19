البدري يستبعد إكرامي وعبد المنعم من ودية تليفونات بني سويف

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد الثنائي شريف اكرامي وأحمد عادل عبد المنعم من مواجهة بني سويق الودية المقرر لها بعد قليل.

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد الثنائي شريف اكرامي وأحمد عادل عبد المنعم من مواجهة بني سويق الودية المقرر لها بعد قليل.

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد الثنائي شريف اكرامي وأحمد عادل عبد المنعم من مواجهة بني سويق الودية المقرر لها بعد قليل.

وأدى الثنائي تدريبات قوية مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى، على هامش مران اللاعبين الأساسيين والذين خاضوا مباراة أسوان الأخيرة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.

وأدى الثنائي تدريبات قوية مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى، على هامش مران اللاعبين الأساسيين والذين خاضوا مباراة أسوان الأخيرة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.

وأدى الثنائي تدريبات قوية مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى، على هامش مران اللاعبين الأساسيين والذين خاضوا مباراة أسوان الأخيرة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.