البدري يستبعد إكرامي وعبد المنعم من ودية تليفونات بني سويف

إكرامي وعادل عبد المنعم خارج قائمة الأهلي أمام تليقونات بني سويف
قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد الثنائي شريف اكرامي وأحمد عادل عبد المنعم من مواجهة بني سويق الودية المقرر لها بعد قليل.
وأدى الثنائي تدريبات قوية مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى، على هامش مران اللاعبين الأساسيين والذين خاضوا مباراة أسوان الأخيرة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.
ومن المقرر ان يشارك الثنائي محمد الشناوي ومسعد عوض في المباراة الودية التي تقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة طنطا المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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