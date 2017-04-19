تعرف على رسالة إيناسيو للاعبي الزمالك قبل ساعات من مواجهة طلائع الجيش

إيناسيو يطالب لاعبي الزمالك بنسيان أحداث المقاصة وتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش

عقد البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع لاعبيه قبل ساعات قليلة من مواجهة طلائع الجيش الهامة مساء اليوم.

ويعود الزمالك للظهور في مسابقة الدوري الممتاز مرة أخرى بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بمواجهته أمام مصر المقاصة والتي رفض خوضها بعد قرار اتحاد الكرة بعدم تأجيل المباراة.

وطلب إيناسيو من لاعبي الزمالك عدم التفكير فيما حدث في الأيام الأخيرة ، والتركيز فقط في مباراة اليوم وتحقيق الثلاث نقاط لاستعادة الفريق نغمة الانتصارات مجددا.

كخما طالب المدرب البرتغالي من اللاعبين إسعاد جماهيرهم وأن يكونوا على قدر المسئولية في مباراة اليوم.