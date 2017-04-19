التشكيل المتوقع لقمة برشلونة ويوفنتوس

ثلاثي الرعب يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام يوفنتوس

يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان المواجهة القوية التي ستجمع بين برشلونة ويوفنتوس مساء اليوم وذلك في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الكتالوني هذه المباراة متأخرا بفارق 3 أهداف نظيفة عن فريق السيدة العجوز الذي تبدو حظوظه كبيرة في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة في هذه المباراة كالتالي :

حراسة المرمى : شتيجن

خط الدفاع : روبيرتو – بيكيه – أومتيني – ألبا

خط الوسط : بوسكيتس – راكيتيتش – إنييستا

خط الهجوم : ميسي – سواريز – نيمار.

هيجوايين وديبالا في خط الهجوم المتوقع ليوفنتوس

فيما يتوقع أن يكون تشكيل يوفنتوس لهذه الموقعة كالتالي :

حراسة المرمى : بوفون

خط الدفاع : ألفيش – بونوتش – كيليني – ساندرو

خط الوسط : خضيرة – بيانيتش – كوادرادو – مانذوكيتش

خط الهجوم :ديبالا – هيجوايين.