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التشكيل المتوقع لقمة برشلونة ويوفنتوس

كتب علي نيوي
- 19 أبريل، 2017 1:38 م
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Football Soccer - Juventus v FC Barcelona - UEFA Champions League Quarter Final First Leg - Juventus Stadium, Turin, Italy - 11/4/17 Juventus' Paulo Dybala celebrates scoring their first goal with team mates as Barcelona's Javier Mascherano and Andres Iniesta look dejected Reuters / Alessandro Bianchi LivepicFootball Soccer - Juventus v FC Barcelona - UEFA Champions League Quarter Final First Leg - Juventus Stadium, Turin, Italy - 11/4/17 Juventus' Paulo Dybala celebrates scoring their first goal with team mates as Barcelona's Javier Mascherano and Andres Iniesta look dejected Reuters / Alessandro Bianchi Livepic

ثلاثي الرعب يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام يوفنتوس

يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان المواجهة القوية التي ستجمع بين برشلونة ويوفنتوس مساء اليوم وذلك في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الكتالوني هذه المباراة متأخرا بفارق 3 أهداف نظيفة عن فريق السيدة العجوز الذي تبدو حظوظه كبيرة في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة في هذه المباراة كالتالي :

حراسة المرمى : شتيجن

خط الدفاع : روبيرتو – بيكيه – أومتيني – ألبا

خط الوسط : بوسكيتس – راكيتيتش – إنييستا

خط الهجوم : ميسي – سواريز – نيمار.

هيجوايين وديبالا في خط الهجوم المتوقع ليوفنتوس

فيما يتوقع أن يكون تشكيل يوفنتوس لهذه الموقعة كالتالي :

حراسة المرمى : بوفون

خط الدفاع : ألفيش – بونوتش – كيليني – ساندرو

خط الوسط : خضيرة – بيانيتش – كوادرادو – مانذوكيتش

خط الهجوم :ديبالا – هيجوايين.

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