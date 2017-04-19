التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة طلائع الجيش

إيناسيو يستقر على تشكيل الزمالك في مواجهة الجيش

استقر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه في مواجهة طلائع الجيش المؤجلة من الجولة الثانية للدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الجيش مساء اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة منذ بداية الدوري المصري، في ظل تأجيلها لعدة مرات سابقة.

وقرر إيناسيو إعادة أحمد الشناوي للتواجد في مركز حراسة مرمى الفريق من جديد، إلى جانب الدفع بحسني فتحي في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه بسبب الإصابة.

وسيعود محمد إبراهيم للتواجد في مركز صناعة اللعب مجدداً إلى جانب شيكابالا، بالإضافة إلى ستانلي أوهاويتشي الذي غاب عن المباريات السابقة.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم ومحمود شيكابالا

خط الهجوم: ستانلي اوهاويتشي وباسم مرسي