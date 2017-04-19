مرتضى منصور: عاقبت شيكابالا بسبب حلمي

مرتضى منصور يؤكد توقيع عقوبة على قائد الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه وقع عقوبة على اللاعب محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد فريقه بسبب تصريحاته الأخيرة ضد محمد حلمي.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه عاقب شيكابالا بسبب تصريحاته ضد محمد حلمي المدير الفني السابق للفريق الأبيض بعد رحيل الأخير عن مهمته.

وجاءت تصريحات شيكابالا بناء على طلب من مرتضى منصور، حيث طالب في حديث تليفزيوني سابق بضرورة الاستعانة بشيكابالا من أجل إثبات صحة حديثه ضد حلمي.

وقال رئيس الزمالك: ” عاقبت شيكابالا وفرضت عليه عقوبة مالية بسبب تصريحاته التي هاجم خلالها محمد حلمي بعد رحيله عن منصبه “.

واختتم: ” تصريحات شيكابالا لم تكن مقبولة، ولن نقبل في نادي الزمالك أن يتحدث لاعب عن مدربه السابق وهو ما أدى إلى فرضه العقوبة “.