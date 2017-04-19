مرتضى: الزمالك “بياخد على قفاه من 20 سنة”

مرتضى منصور: الزمالك لم يعد للفوز بالبطولات إلا معي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه نجح لقيادة فريقه نحو العودة لتحقيق البطولات بعد غياب طويل لعدة سنوات.

وشدد مرتضى منصور على أنه استطاع أن يقود الزمالك من أجل تحقيق البطولات مجدداً بعد عدة أعوام من التخبط الإداري بسبب الرؤوساء السابقين للنادي.

وقال رئيس الزمالك في حديث تليفزيوني: ” الزمالك بياخد على قفاه من 20 سنة، ويتعرض لظلم تحكيمي أدى إلى ضياع العديد من البطولات منه “.

وأكمل: ” الزمالك لم يعد للفوز بالبطولات إلا معي فقط، ففي عهدي حققنا الفوز بالدوري والكأس ووصلنا إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا “.

وشدد مرتضى منصور على أن فريقه مازال يتعرض لظلم تحكيمي في الفترة الأخيرة، مؤكداً على أنه يعمل على الوقوف للأمر بقوة من أجل إنهاءه.