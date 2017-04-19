مرتضى منصور: رفضت تعيين عبد الحليم علي مديراً للكرة لأنه إخوان!

رئيس الزمالك يكشف سبب رفضه تعيين عبد الحليم علي مديراً للكرة

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سبب رفضه تعيين عبد الحليم علي كمديراً للكرة في القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وكان مرتضى منصور قد أعلن بصورة رسمية عن اختيار عبد الحليم علي لتولي منصب مدير الكرة، قبل أن يعلن الأخير رفضه لتولي المهمة.

إلا أن رئيس الزمالك أكد على أنه هو من رفض تعيين مهاجم الزمالك السابق في هذا المنصب، مؤكداً على انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف رئيس الزمالك: ” أقسم بالله عبد الحليم علي إخوان، وعندما عرفنا بأنه ينتمي لهذه الجماعة رفضنا تعيينه في منصب مدير الكرة “.

واختتم: ” أنا من رفض تعيين عبد الحليم علي في هذا المنصب وليس هو من رفض، ورفضت ذلك عندما عرفت بانتماءه السياسي “.