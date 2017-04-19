مرتضى منصور: كل من يتعامل مع اتحاد الكرة سيدخل السجن

مرتضى منصور: سأقوم بحل اتحاد الكرة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه سيقوم بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وسيقف ضده في الفترة المقبلة.

وكانت أزمة قد نشبت في الفترة الماضية بسبب مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة، بعدما حدد اتحاد الكرة موعداً لها قبل أن يرفض الأبيض الحضور للملعب.

وأشار منصور إلى أنه سيقف بكل قوته ضد اتحاد الكرة من أجل حله ورحيل جميع أعضاء عن طريق القانون، مؤكداً على أنه سيعمل على تفعيل حكم الحل السابق صدوره.

وأضاف مرتضى منصور بأنه يتمتع بعلاقة صداقة مع عدد كبير من أعضاء اتحاد الكرة الحاليين، مؤكداً على أن الأمر لن يؤثر على موقفه من الجبلاية كمؤسسة تدير الكرة في مصر.

وشدد رئيس الزمالك على أن كل من يتعامل مع اتحاد الكرة المصري مالياً فإن السجن سيكون مصيره، نظراً لأنه يتعامل مع اتحاد منحل، على حد تعبيره.