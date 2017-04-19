مرتضى منصور يتهكم على سيد عبد الحفيظ!

مرتضى منصور عن عبد الحفيظ: أنا مبردش على عيال

تهكم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، وذلك رداً على تصريحات الأخير بشأن مباراة الأبيض مع مصر المقاصة.

وسبق لسيد عبد الحفيظ أن قال: ” كرة القدم تلعب بالقدم فقط وليس باللسان”، وذلك تعليقاً على الأزمة الأخيرة بين نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري.

ورد مرتضى منصور عبر حديثه التليفزيوني بقناة دريم، حيث أكد على أنه لن يرد على مدير الكرة في الأهلي، متهكماً عليه وعلى حديثه.

وقال رئيس الزمالك: ” عندما تتحدث عن مرتضى منصور، فتحدث عن محمود طاهر رئيس الأهلي وليس عن سيد عبد الحفيظ “.

واختتم: ” انا مبردش على عيال، سيد عبد الحفيظ لدي حمادة أنور المدير الإداري ليرد عليه، ولكنني لن أرد على عيل، قيمة مرتضى منصور يقابلها في الأهلي محمود طاهر فقط “.