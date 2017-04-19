بالفيديو .. أنفعال “مرتضي منصور” علي وائل الإبراشى بسبب أزمة الزمالك والمقاصة

الاثنين 2017/04/24
الدوري المصري
الاهلى Vs طنطا
مقالات كبار الكتاب
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تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك ومصر المقاصةعلي نيوي 11 أبريل، 2017 2:18 م
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إكرامي: استبعادي من المنتخب؟ لم أخطأ من الأساسأحمد إبراهيم 19 فبراير، 2017 11:14 ص
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خالد الإتربي يكتب : عودة الحضري للأهلي !وليد موافى 4 فبراير، 2017 12:48 م
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أحمد سمير يكتب : بين الفتي والحب والكره يقع الانتماءوليد موافى 23 يناير، 2017 11:57 ص
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خالد الإتربي يكتب : فضايح يا معالي الوزيرomar 30 ديسمبر، 2016 11:44 م
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