ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليستر سيتي وأتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد أول المتأهلين للمربع الذهبي بدوري الأبطال

بات فريق أتليتكو مدريد الإسباني أول المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب نظيره ليستر سيتي الإنجليزي.

وتأهل أتليتكو مدريد للمربع الذهبي بدوري الأبطال بعد تعادله مع فريق ليستر سيتي اليوم بهدف لمثله في مباراة إياب دور الثمانية.

أتليتكو مدريد ينهي مشوار ليستر سيتي بدوري الأبطال

وتقدم أتليتكو مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 26 عبر ساؤول، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتليتكو مدريد 1 – 0 .

وفي الشوط الثاني، خطف ليستر هدف التعادل في الدقيقة 61 عبر جيمي فاردي.

وجاء تأهل الأتليتكو للمربع الذهبي مستفيداً من الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.