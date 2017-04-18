غالي يفكر بقوة في الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

غالي يفتح ملف الرحيل من جديد

عاد حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفتح ملف الرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وتسيطر حالة من الغضب العارم على الكابيتانو حسام غالي، بسبب خروجه من التشكيلة الأساسية في المباريات الماضية وتفضيل عمرو السولية عليه.

غالي يرفص الصدام مع البدري ويدرس الرحيل

ويرفض غالي الصدام مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، في ظل النتائج الجيدة التي يحققها الفريق، خوفاً من اتهامه بهدم استقرار المارد الأحمر.

ويدرس اللاعب بقوة في الرحيل ودراسة العروض المقدمة للتعاقد معها، أبرزها عرض وادي دجلة، رغم تجديد عقده مؤخراً مع الأهلي.