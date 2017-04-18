البدري يستقر على بديل “السولية” في مباراة طنطا

مدرب الأهلي يحدد خليفة السولية أمام طنطا

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اللاعب البديل الذي سيعوض غياب عمرو السولية أمام طنطا.

ويغيب عمرو السولية عن النادي الأهلي في مباراة طنطا المقبلة بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام أسوان.

أحمد فتحي بديل السولية أمام طنطا

وينوي البدري الدفع باللاعب أحمد فتحي في خط الوسط إلى جوار حسام عاشور، مع إعادة محمد هاني لمركز الظهير الأيسر في مباراة طنطا.

وكان البدري يفاضل بين أحمد فتحي وحسام غالي لتعويض غياب السولية، إلا أن فضل اللاعتماد على الجوكر نظراً لجاهزيته الفنية والبدنية على عكس غالي الغائب عن مباريات الفريق الماضية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره طنطا في إطار منافسات الجولة الـ25 بالدوري الممتاز والمقررة يوم 24 إبريل الجاري.