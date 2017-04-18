ثنائي الأهلي مطلوبان في المقاولون العرب

المقاولون العرب يجدد اهتمامه بنجمي الأهلي

جدد نادي المقاولون العرب اهتمامه بالتعاقد مع ثنائي النادي الأهلي، الحارس مسعد عوض والظهير الأيمن باسم علي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ودخل مسئولو المقاولون العرب في مفاوضات مكثفة مع نجمي النادي الأهلي باسم علي ومسعد عوض من أجل ضمهمها لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

مسعد عوض وباسم علي على رادار المقاولون

ويفكر مسعد عوض وباسم على بقوة في الرحيل عن أسوار القلعة الحمراء، خاصة في ظل خروجهما من خطط الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وينتظر الثنائي حسم مصيرهما من قبل حسام البدري، قبل النظر في العروض المقدمة للتعاقد معهما مع نهاية الموسم.