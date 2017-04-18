صدمة جديدة لعماد متعب في الأهلي

البدري يصفع مهاجم الأهلي

وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفعة قوية لعماد متعب مهاجم الفريق، لينهي مشواره مع المارد الأحمر.

وطالب حسام البدري، لجنة الكرة بالأهلي بعدم تفعيل العقد الجديد الذي وقعه عماد متعب مع النادي خلال الفترة الماضية.

البدري يرغب في التخلص من متعب

ويرغب البدري في التخلص من متعب بنهاية الموسم الجاري، بسبب مشاكله الأخيرة ورفضه الجلوس على مقاعد البدلاء.

كما يسعى البدري للتضحية بقناص القلعة الحمراء، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد لتعزيز خط هجوم الفريق، حيث يضع اللاعب عمرو مرعي كخيار أول أو ضم مهاجم إفريقي حال رحيل علي معلول.

كان الأهلي قد جدد عقدي عماد متعب وحسام غالي لمدة موسم إضافي مع الفريق.