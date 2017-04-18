نجم جديد من الأهلي على رادار وادي دجلة

نجم الأهلي على رادار الأهلي

دخل اللاعب كريم نيدفيد لاعب خ وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قائمة اهتمامات نادي وادي دجلة لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ووجه احمد حسام ميدو الميدر الفني لفريق وادي دجلة أنظاره نحو التعاقد مع كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي في الموسم المقبل.

ميدو يرغب في ضم كريم نيدفيد

ويسعى ميدو لاستغلال خروج اللاعب من خطط الجهاز الفني للأحمر بقيادة حسام البدري وضمه لصفوف الفريق الدجلاوي عقب نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن وادي دجلة يرغب أيضاً في ضم ثنائي الأهلي حسام غالي وعماد متعب في الموسم الجديد