19 لاعباً في قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

إيناسيو يعلن قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش

أعلن البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفارس الأبيض التي تستعد لمواجهة فريق طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بالدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك 19 لاعب، حيث تم استبعاد كل من،مايوكا وأحمد توفيق وأسامة إبراهيم ومحمود دونجا للإصابة حسام باولو وأحمد جعفر ومحمد مسعد وعلي فتحي ومحمد مجدي وإسلام جمال وعمر صلاح لأسباب فنية

قائمة الزمالك لمباراة الجيش

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش

خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح وحسني فتحي وشوقي السعيد ومحمد ناصف

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وأحمد رفعت وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق شيكابالا .

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي