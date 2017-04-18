التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

زيدان يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن التشكيل الرسمي لريال مدريد الذي يستعد لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ في إياب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودفع زيدان بالمتألق إيسكو في التشكيل الأساسي بديلا للجناح الويلزي جاريث بيل المصاب والذي يغيب عن لقاء اليوم.

وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:

بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

حراسة المرمى : نافاس

خط الدفاع : كارفخال – راموس – ناتشو – مارسيلو

خط الوسط : كروس – كاسيميرو – مودريتش – إيسكو

خط الهجوم : إيسكو – بنزيما – رونالدو .