بالفيديو.. رئيس المقاصة فرص الأهلي كبيرة بالتتويج بلقب الدوري

غبد السلام: الأهلي الأقرب للتتويج بلقب الدوري ولا يوجد مستحيل

أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة على أن فرص الأهلي كبيرة في التتويج بلقب الدوري الممتاز ، مشددا في الوقت ذاته على أنه ليس هناك مستحيل وفرصة لفوز فريقه باللقب.

ويبتعد الاهلي عن أقرب منافسيه مصر المقاصة بفارق 7 مباريات مع تبقي 10 جولات على نهاية المسابقة.

وقال رئيس المقاصة في مداخلة هاتفية ببرنامج “مسا مصر” والذي يذاع عبر أثير إذاعة “راديو مصر” :”فرص الأهلي كبيرة في الفوز بلقب الدوري ، ولكن هناك مباراة لنا معه ولا يوجد مستحيل في كرة القدم”.

وأضاف “الأهلي يسبق القاصة بـ7 نقاط ، ولو فزنا على الأهلي سيبقى الفارق 4 نقاط ، ولن نفقد الأمل والكرة ليس بها مستحيل”.