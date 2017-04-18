مديرة الكرة بالزمالك: جئنا لبتروسبورت لإثبات حالة

خالد جلال: جئنا لبتروسبورت لإثبات حالة ولخوض التدريبات استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

قال خالد جلال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أن النادي الأبيض حضر إلى ملعب بترو سبورت من أجل إثبات حالة وتنفيذا لطلب رئيس النادي بالذهاب للملعب.

واشتعلت في الفنرة الأخيرة أزمة كبيرة بين نادي الزمالك واتحاد الكرة بسبب رفض الجبلاية تأجيل مباراته أمام مصر المقاصة واعتماد لجنة المسابقات نتيجة المباراة لصالح الفريق الفيومي 2-0.

وقال جلال في تصريحات صحفية بأن الفريق حضر إلى بترو سبورت من أجل إثبات حالة بأننا جئنا للملعب في الموعد الذي تم تحديده لمواجهة المقاصة”.

وأضاف جلال بأن الفريق جاء أيضا من أجل خوض التدريبات قبل مباراة الغد أمام طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.