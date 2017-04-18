بالفيديو .. شاهد لحظة وصول لاعبي الزمالك ملعب بتروسبورت

بناءً على تعليمات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وصل الفريق إلى ملعب بتروسبورت، لخوض مباراة المقاصة بالدوري، بعد عدم اعترافه بإلغاء اللقاء يوم الأحد الماضى، لعدم توجه الأبيض للملعب.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم اعتمدت فى اجتماعها اليوم برئاسة عامر حسين، نتائج مباريات الأسبوع رقم 22 لمسابقة الدورى الممتاز.

وأعلنت اللجنة أنه بناء على تقريرى حكم ومراقب المباراة، الذى تضمن عدم حضور فريق نادى الزمالك حتى الموعد القانوني، وبعد الرجوع إلى المكاتبات المرسلة إلى الناديين، فقد قررت اللجنة اعتبار فريق الزمالك مهزوما صفر / 2 لصالح مصر للمقاصة لحين تحديد موقف نادى الزمالك من المشاركة فى المباريات المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار مرتضى بإرسال لاعبي الزمالك إلى ملعب بتروسبورت، هو الجزء الأول من خطة محكمة يرسمها رئيس الزمالك للمطالبة بإيقاف النشاط الكروي في مصر، خاصة بعدما أعلن منظمو الملعب أنهم سيفتحون الباب أمام قدوم فريق الزمالك استعدادًا للمباراة الملغاة.

وفور وصول لاعبي الزمالك أرض الملعب وعدم إقامة المباراة، فإن مرتضى سيتقدم بعمل إثبات حالة لتأكيد حضور الفريق الأبيض للملعب، قبل إرسال شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مستغلًا خطاب الأمن بتعديل موعد المباراة، لتأكيد التدخل الحكومي في شئون الرياضة، الأمر الذي قد يتسبب في إعلان تجميد النشاط الكروي في مصر.