حقنة جديدة في ركبة متعب

متعب بتلقى حقنة جديدة في ركبته

حصل عماد متعب، مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على حقنة جديدة في ركبته اليوم ، بسبب الأم التي يعاني منها في الركبة.

وكان اللاعب حصل على راحة من المران لمدة يومان قبل مواجهة أسوان يوم الاحد الماضي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب معاناته من الأم في الركبة وتلقيه حقنة علاجية في الركبة.

وحضر متعب الى مقر الاهلي قبل بداية المران وتلقى حقنة جديدة في الركبة، وهو ما أجل مشاركته في المران الجماعي الذي يقام حاليا على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسى والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.