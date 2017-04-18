ثلاثي الأهلي يغيب عن التدريبات

غياب متعب وزكريا وغالي عن مران الأهلي

غاب كلا من عماد متعب ومؤمن زكريا وحسام غالي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران فريقه المقام حاليا على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

ويأتي غياب متعب بسبب معاناته من الأم في الركبة ، فيما غاب مؤمن زكريا وحسام غالي عن تدريبات الفريق لذهابهما إلى الممكلمة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وذلك بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.