الزمالك يفكر في تصعيد أزمته للفيفا

الزمالك يلجأ للفيفا

يفكر جلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في تصعيد أزمته مع اتحاد الكرة بشأن مباراة المقاصة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” خاصة بعد اعتماد لجنة المسابقات نتيجة المباراة بخساراة الفريق الأبيض 0-2.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت ظهر اليوم عقوبة انسحاب نادي الزمالك من مواجهته أمام مصر المقاصة الأحد الماضي بخسارته 0-2 ومنح الفريق الفيومي 3 نقاط.

ويستند الزمالك في شكواه على الخطاب الذي حصل عليه من قبل الأمن بتأجيل المباراة من السبت إلى الأحد وهو ما يعني تدخل حكومي في المسابقة.

كما ينوي الزمالك أيضا في جمع كافة المخالفات التي ارتكبها اتحاد الكرة هذا الموسم ، والتي من أبرزها التعديل ف نظام المسابقة بإعادة الاسبتدال في يناير الماضي.