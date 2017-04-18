إنريكي يتحدث عن مواجهة برشلونة أمام يوفنتوس

إنريكي: هدفنا إحراز 5 أهداف في شباك يوفنتوس

تحدث الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدا أمام يوفنتوس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مؤكدا على أن فريقه يسعى إلى إحراز الكثير من الأهداف في المباراة.

وكان برشلونة قد خسر في مباراة الذهاب الثلاثاء الماضي بإيطاليا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للمباراة ” قدمنا مباراة مثالية ضد باريس ونريد أن نفعل مثلها غداً ، لا نحتاج لـ تسجيل 4 فقط 3 أهداف فقط ، هدفنا هو أن نسجل 5 ضد يوفنتوس”.

وأضاف ” نريد أن نستغل الفرص التي تسنح لنا ونكون مؤثرين بـهذه الناحية كما نريد أن نقلل من خطورة يوفنتوس الذي يعد فريقا قويا ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين”.

إنريكي: سنقاتل حتى النهاية

وتابع “رسالتي إلى الجماهير هي لا تغادر بعد الدقيقة 80 نستطيع أن نعمل ليلة خرافية غداً ،وسنقاتل حتى النهاية”.

وأتم حديثه “يوفنتوس فريق رائع ،جيد مع وبدون الكرة وقدموا شوط أول جيد في الذهاب ، كما أنني أدعو الجميع للتواجد غدا في المباراة لتقديم أجواء رائعة حتى يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم”.