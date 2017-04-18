بالفيديو.. حازم إمام يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

حازم إمام: سأستقيل من الجبلاية لو رأيت تلاعب في مباراة الزمالك أمام المقاصة

هدد حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بالرحيل عن الجبلاية في حالة اكتشافه لأي تلاعب بخصوص مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة.

واشتعلت خلال الأيام القليلة الماضية أزمية بين نادي الزمالك واتحاد الكرة وذلك بعد رفض الجبلاية تأجيل المباراة بدلا من إقامتها الأحد الماضي حيث رفض المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض ذهاب فريقه لملعب بترو سبورت ، ليذهب مصر المقاصة ويلغي حكم المباراة محمد فاروق بعد مرور 20 دقيقة منها.

وقال إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذاع عبر أثير “شعبي إف إم” :”أقسم بالله لو رأيت أي تلاعب في مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة من قبل اتحاد الكرة سأستقيل فورا”.

وأضاف “أنا راجل زملكاوي ، واتحاد الكرة على عيني وراسي ولكن لن أقبل أن يحدث أي تلاعب في المباراة سأستقيل حالا”.