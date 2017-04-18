اخبار الاهلي بالفيديو.. هل أصبح كوليبالي المهاجم الأول في الأهلي؟ البدري يُجيب

اخبار الاهلي اليوم ، أجاب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على السؤال الخاص بأن الإيفواري سليماني كوليبالي أصبح المهاجم الأول في الفريق الأحمر.

اخبار الاهلي اليوم .. كوليبالي مع الاهلي ينجح في 4 مباريات

وتألق كوليبالي مع الأهلي في 4 مباريات ، حيث نجح اللاعب في إحراز 4 أهداف ، هدفين في شباك الداخلية ، وهدف في بتروجت وأسوان.

وقال البدري في تصريحات إذاعية ببرنامج “من الأخر” والذي يذاع عبر أثير “نغم إف إم” :”كوليبالي ليس المهاجم الأول في الأهلي ولكنه أصبح عنصر مهم في الفريق”.

وأضاف “لا يوجد لاعب في مركزه هو الأول ، ولكن المباريات والمستوى هو من يجعل اللاعب يحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي للفريق لأطول فترة مكنة”.

وتابع “من فترة إلى أخرى نقوم بعملية إحلال وتجديد في المراكز ، وذلك بسبب ضغط المباريات بالإضافة إلى أن القائمة بها الكثير من اللاعبين ومن الصعب عدم الاعتماد عليهم لأن الجميع يعرف أن أي لاعب مسجل في قائمة الأندية الكبيرة لديه القدرة على التواجد في التشكيل الأساسي.

الاهلي اليوم .. عماد متعب بين الرحيل والبقاء

وعن إمكانية رحيل عماد متعب قال “موضوع الرحيل أو البقاء في الأهلي فالحديث عنه لا يزال مبكرا ، لأن الجميع يعلم أن عماد وقع على عقود تجديد تعاقده مع النادي لموسم أخر ولا نية لرحيله:.

وأضاف ” في حالة طلب متعب الرحيل ، فسيكون هناط حوار ومناقشة لماذا يفكر في ذلك ، وفي حالة إصراراه على رغبته سيكون هناك شئ أخر ، وجددنا للاعب من لحجاتنا له”.

وحول حاجته للتعاقد مع مهاجم أخر قال “لو هناك فرصة للتعاقد مه مهاجم أفضل من الموجودين داخل الأهلي فسن