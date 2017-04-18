البدري يُشيد بالصفقة المنتظرة للأهلي

البدري: أيمن أشرف لاعب جيد وسيفيد الفريق

أشاد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأيمن أشرف اعب سموحة والذي بات قريبا من الانتقال للأهلي عقب نهاية هذا الموسم.

وينتهي عقد أشرف مع سموحة في نهاية الموسم الحالي ، حيث رفض اللاعب تجديد تعاقد مع النادي السكندري وقام بالاتفاق مع مسئولو الأهلي على العودة مرة أخرى.

وقال البدري في مداخلة هاتفية ببرنامج “من الأخر” والذي يذاع عبر أثير “نغم إف إم” :”أيمن أشرف لاعب مميز وسيفيد الأهلي في الموسم المقبل”.

وأضاف “أبدينا رغبة في التعاقد مع اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز ، خاص وأن عقده ينتهي مع سموحة نهاية الموسم”.

والجدير بالذكر أن عاطف حنفي مدير الكرة بمسوحة قد أعلن في وقت سابق عن توقيع أيمن على عقود انضمامه للأهلي.