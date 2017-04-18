البدري يوضح موقف المعارين من العودة للأهلي

البدري: الشيخ سيعود للأهلي ولم نحسم موقف أنطوي وحمدي زكي

أوضح حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي االأهلي الموقف النهائي للاعبي القلعة الحراء والمعارين هذا الموسم إلى أندية أخرى.

وأعار الأهلي هذا الموسم كلا من أحمد الشخ إلى صفوف مصر المقاصة ،في بداية الموسم الحالي ، وجون أنطوي إلى مصر المقاصة ومحمد حمدي زكي إلى إنبي في يناير الماضي.

وقال البدري في مداخلة هاتفية ببرنامج “مع الأخر” والذي يذاع عبر أثير “نغم إف إم” :”حسمنا موقفنا تجاه أحمد الشيخ واللاعب سيعود للأهلي عقب نهاية إعارته”.

وأضاف “أما بالنسبة لجون أنطوي ومحمد حمدي زكي فلم نحسم موقفنا النهائي تجاههما ، كما أن حمدي زكي لم يحسم إذا كان سيدخل في صفقة تبادلية مع عمرو مرعي أم لا”.

وأتم حديثه “أتابع عمرو مرعي ، وهو لاعب مميز ولكني أحترم تعاقده مع ناديه ، كما أن الموسم لم ينتهي”.