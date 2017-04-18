تعرف على التشكيل المتوقع لموقعة ريال مدريد وبايرن ميونيخ

بنزيمة يقود هجوم ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونيخ
يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعمورة الموقعة القوية التي ستجمع بين ريال مدريد وضيفه بايرن ميونيخ في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد لهذه الموقعة كالتالي :
حراسة المرمى : نافاس
خط الدفاع : كارفخال – راموس – ناتشو – مارسيلو
خط الوسط : كروس – كاسيميرو – مودريتش – إيسكو
خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – كريم بنزيمة.
ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ المتوقع
بينما من المتوقع أن يخوض بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : نوير
خط الدفاع : لام – بواتينج – ألابا – بيرنات
خط الوسط : تياجو – تشافي ألونسو – فيدال
خط الهجوم : روبن – ليفاندوفسكي – ريبيري
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