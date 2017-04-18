تعرف على التشكيل المتوقع لموقعة ريال مدريد وبايرن ميونيخ

بنزيمة يقود هجوم ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونيخ

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعمورة الموقعة القوية التي ستجمع بين ريال مدريد وضيفه بايرن ميونيخ في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.