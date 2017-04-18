اتحاد الكرة متحدياً مرتضى: نفذنا اللائحة على الزمالك

اتحاد الكرة: كرة القدم لا تدار بالسباب والصوت العالي

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري على ان الجبلاية لا تخشى حديث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يدلى به مؤخراً.

وكان نادي الزمالك قد اعلن عن انسحابه من مواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز، مما أدى إلى احتساب نتيجة المباراة للفريق الفيومي.

وأشار مجاهد في تصريحات إذاعية إلى أن اتحاد الكرة المصري أظهر قوته عن طريق تنفيذ اللائحة على نادي الزمالك واحتساب نتيجة المباراة للمقاصة.

وسبق لمرتضى منصور أن اكد في تصريحات سابقة على ثقته في إعادة مباراة فريقه أمام المقاصة وعدم تنفيذ اللائحة على الزمالك بعد عدم حضوره يوم الأحد الماضي.

إلا ان مجاهد رد على منصور قائلاً: ” نفذنا اللائحة لأن اتحاد الكرة قوي “، مضيفاً: ” كرة القدم لا تدار بالصوت العالي أو السباب “.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك أعلن من قبل عن توجهه يوم الأربعاء القادم لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المؤجلة بين الفريقين، وذلك قبل إعلان اتحاد الكرة لقراره.