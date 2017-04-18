مكافأة خاصة من الأهلي للاعبين بعد الفوز السادس على التوالي

الأهلي يصرف مكافأة خاصة للاعبيه بعد الانتصارات المتتالية

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق بعد تحقيق الفوز على أسوان في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على أسوان بهدفين نظيفين مساء الأحد الماضي في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

وجاء صرف الأهلي للمكافأة في ظل تحقيق الفوز السادس على التوالي للفريق في مسيرته بالدوري المصري الممتاز.

وتقرر صرف المكفاأة للاعبين وفقاً للائحة التحفيزية التي تم اعتمادها من جانب إدارة النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.

وشدد عبد الحفيظ على أن اللائحة تم ربطها بتوالي الفوز في المباريات، هي تم عمل نسبة متصاعدة للفوز المتتالي من أجل صرف المكافأت.

واختتم مدير الكرة بالأهلي حديثه بالتأكيد على أن تلك المكافأة هي تحفيز للاعبين من أجل دفع الفريق نحو مواصلة الانتصارات وحصد نقاط الدوري.