الأهلي يعلن موعد عودة حجازي للمباريات

الأهلي: تأكد غياب أحمد حجازي عن مواجهة طنطا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن عودة اللاعب أحمد حجازي إلى الفريق ستكون خلال مواجهة الانتاج الحربي بالدوري المصري.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن حجازي لن يستطيع اللحاق بالمباراة المقبلة للأهلي أمام طنطا في الدوري المصري يوم الأثنين القادم.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن حجازي يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي، حيث سيخوض تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب البدنية على هامش مران اليوم.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي بأن حجازي يستجيب للعلاج من إصابته خلال الأيام الماضية بشكل جيد، حيث سيكون جاهزاً للمشاركة في لقاء الانتاج الحربي.

الجدير بالذكر أن حجازي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة حيث تعرض لها خلال المباراة التي جمعت الأهلي مع بتروجيت قبل ايام قليلة ماضية.