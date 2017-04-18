الشعلالي يحصل على إذن بالسفر إلى تونس

الشعلالي يناقش الدكتوراة الخاصة به في تونس

حصل التونسي أنيس الشعلالي مدرب أحمال النادي الأهلي على إذن بالسفر إلى تونس خلال الساعات المقبلة والحصول على فترة أجازة قصيرة.

ويأتي سفر الشعلالي إلى تونس من أجل مناقشة رسالة الدكتوارة الخاصة به في أحدى الجامعات التونسية خلال الأيام المقبلة.

وحصل الشعلالي على إذن من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يعود الشعلالي من تونس بعد انتهاء الفريق من مواجهته لطنطا يوم الأربعاء القادم في الدوري المصري الممتاز.

وسيقود محمد أبو العلا اخصائي الأحمال تدريبات الأهلي في الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج التأهيلي المتفق عليه مع الشعلالي قبل سفره.