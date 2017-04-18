ميدو يدافع عن نفسه بعد تغريداته عن عبد الحفيظ

ميدو: كنت أمدح سيد عبد الحفيظ ولم أهاجمه

دافع احمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن نفسه بعد التغريدات التي أطلقها ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي.

وكان ميدو قد هاجم سيد عبد الحفيظ في تغريدات نشرها أمس الأثنين، حيث قال خلالها: ” لو الكرة بالقدم فقط لما كنت مديراً للكرة في النادي الأهلي “.

ونشر ميدو تغريدات جديدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حيث أكد خلالها على أنه لم يقصد الإساءة لعبد الحفيظ، مؤكداً على أنه كان يحاول مدحه.

وقال ميدو في تغريداته: ” لو فهمتوا تويتاتي عن سيد عبد الحفيظ كويس هتلاقوها كلها مدح!! بس اللي يفهم !!”.

واختتم: ” “بالنسبة لي سيد أفضل مدير كوره في مصر والسبب انه يجيد التحدث والتلاعب بالكلام وهو أهم ما يميز مدير الكورة في نادي كبير وهذا ما قصدته من كلامي “.