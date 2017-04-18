رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن عقوبته على الزمالك واعتماد فوز المقاصة

اتحاد الكرة يعتبر المقاصة فائزاً على الزمالك إلى جانب غرامة مالية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن توقف عقوبة مالية على نادي الزمالك بسبب غياب لاعبيه عن التواجد في الموعد المحدد لمباراة الفريق أمام مصر المقاصة.

وكان من المقررأن تقام مباراة الزمالك والمقاصة يوم الأحد الماضي إلا أن لاعبي الزمالك امتنعوا عن الذهاب إلى ملعب المباراة اعتراضاً على موعد إقامتها.

وقررت لجنة المسابقات تغريم الزمالك مالياً بمبلغ 200 ألف جنية إلى جانب احتساب فريق مصر المقاصة فائزاً في المباراة بنتيجة 2-0.

وتنتظر إدارة اتحاد الكرة المصري تحديد نادي الزمالك لموقفه من المباريات المقبلة في الدوري المصري تمهيداً لتوقيع عقوبات إضافية في حال غيابه عنها.

وتنص لائحة اتحاد الكرة المصري على ضرورة خصم ثلاث نقاط إضافية من نادي الزمالك في ظل غيابه عن اللقاء السابق، وهو ما لم يعلن عنه اتحاد الكرة في قراره.