كهربا يتوسط لإتمام انتقاله إلى اتحاد جدة

كهربا يتدخل للتوسط بين إدارتي الزمالك والاتحاد

تدخل اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” صانع ألعاب نادي اتحاد جدة السعودي من أجل إتمام انتقاله إلى فريقه الحالي وإقناع إدارة الزمالك بالأمر.

ويتواجد كهربا في صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، حيث من المقرر أن يعود للقلعة البيضاء في الصيف القادم.

وبدأت إدارة نادي الاتحاد مفاوضاتها الجادة مع الزمالك من أجل الحصول على خدمات كهربا بصورة نهائية بداية من الموسم القادم.

وتوسط كهربا بين إدارة الناديين من أجل إقناع الزمالك بقبول مبلغ مالي مقبول للاستغناء عنه في ظل مغالاة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في طلباته المالية.

ويرغب الاتحاد في التعاقد مع كهربا على سبيل الشراء النهائي من الزمالك، أو تجديد فترة الإعارة لمدة موسم واحد على أقل تقدير.

وكان مرتضى منصور قد طلب من الاتحاد الحصول على مبلغ 20 مليون دولار من أجل الموافقة على بيع كهربا بصورة نهائية في الصيف المقبل.