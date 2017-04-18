ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ريال مدريد يتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب غريمه فريق بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على حساب بايرن ميونيخ بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يضرب يايرن ميونيخ برباعية

وأحرز رباعية الريال، كريستيانو رونالدو “هاتريك” وأسينسيو في الدقائق 76 و105و 109 و 112، بينما أحرز هدفي بايرن ميونيخ ليفاندوفيسكي وراموس “بالخطأ في مرماه” في الدقيقتين 53 و 77.

وتأهل الريال بمجموع المباراتين 6 – 3، بعد فوزه في الذهاب بنتيجة 2 – 1، ليصبح ثاني المتأهلين بعد جاره أتليتكو مدريد.